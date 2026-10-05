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Автоспорт

Гран-при Малайзии может полноценно вернуться в календарь

Однако не ранее 2030 года.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Сепанг / Getty Images
Сепанг / Getty Images

Гран-при Малайзии может снова стать частью календаря Формулы-1, пишет ESPN.

Напомним, что гонка на Сепанге проходила с 1999 до 2017 года, а затем в этом сезоне на автодроме был проведен Гран-при Бахрейна.

С учетом успеха гонки премьер-министр Малайзии объявил о начале переговоров с Формулой-1 касательно полноценного возвращения в календарь.

Тем не менее, все еще остаются две большие проблемы. Во-первых, действующие контракты других автодромов делают возвращение Сепанга возможным не ранее 2030 года.

А во-вторых, организаторам нужно будет найти деньги. В 2017 году Сепанг пропал из Формулы-1 именно потому, что не был внесен взнос, а в этом году все было оплачено Бахрейном.

Ранее также Макс Ферстаппен прокомментировал проблемы Сепанга.

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