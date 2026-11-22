В субботу, 22 ноября, Барселона принимала дома Вильярреал.

Гости сумели удивить каталонцев, забив два быстрых мяча. Уже на пятой минуте Бьюкенен воспользовался ошибкой и открыл счет, а через две минуты.

Несмотря на то, что Барселона полностью владела преимуществом на поле, первый тайм так и завершился 0:2.

Зато во второй половине игры парни Флика сумела оформить камбек. Для этого каталонцам понадобились ровно десять минут.

Сначала Мартин в упор расстрелял ворота Гулачи, затем Фермин также уверенно завершил атаку своей команды, а победу Барселоне принес вовсе автогол Наварро.

Статистика матча Барселона - Вильярреал 13-го тура Ла Лиги

Барселона - Вильярреал 3:2

Голы: Мартин, 57, Фермин, 61, Наварро (автогол), 67 - Бьюкенен, 5, Олусеваи, 7

Ожидаемые голы (xG): 3.27 - 0.15

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 30 - 4

Удары в створ: 9 - 2

Угловые: 10 - 0

Фолы: 11 - 19

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!