Вильярреал упустил сенсационную победу над Барселоной
В субботу, 22 ноября, Барселона принимала дома Вильярреал.
Гости сумели удивить каталонцев, забив два быстрых мяча. Уже на пятой минуте Бьюкенен воспользовался ошибкой и открыл счет, а через две минуты.
Несмотря на то, что Барселона полностью владела преимуществом на поле, первый тайм так и завершился 0:2.
Зато во второй половине игры парни Флика сумела оформить камбек. Для этого каталонцам понадобились ровно десять минут.
Сначала Мартин в упор расстрелял ворота Гулачи, затем Фермин также уверенно завершил атаку своей команды, а победу Барселоне принес вовсе автогол Наварро.
Статистика матча Барселона - Вильярреал 13-го тура Ла Лиги
Барселона - Вильярреал 3:2
Голы: Мартин, 57, Фермин, 61, Наварро (автогол), 67 - Бьюкенен, 5, Олусеваи, 7
Ожидаемые голы (xG): 3.27 - 0.15
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 30 - 4
Удары в створ: 9 - 2
Угловые: 10 - 0
Фолы: 11 - 19
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