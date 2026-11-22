Нападающий ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ перенесет операцию после серьезной травмы правого колена.

Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба в воскресенье, 22 ноября.

21-летний футболист повредил переднюю крестообразную связку накануне в выездном матче 13-го тура Лиги 1 против Ниццы, который завершился победой парижан со счетом 3:2.

Дуэ получил травму в концовке первого тайма. Во время разворота его полностью выпрямленная нога подвернулась, когда он пытался укрыть мяч от полузащитника соперников Софьяна Диопа. Контакта между игроками не было. Нападающего унесли с поля на носилках, футболист не мог сдержать слез.

До этого француз успел забить гол, который стал для него вторым в нынешнем чемпионате.

Операция Дуэ запланирована на конец ноября. Сроки восстановления футболиста пока не определены.

Травма нападающего стала очередной кадровой проблемой для ПСЖ. Ранее из-за разрыва крестообразной связки колена выбыл грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, получивший повреждение в октябрьском матче против Барселоны.

Уже в среду, 25 ноября, парижане сыграют против Ромы в Лиге чемпионов.

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