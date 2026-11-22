Полузащитник и капитан Бока Хуниорс Леандро Паредес пережил неприятный эпизод во время празднования победы в Кубке Южной Америки-2026.

Футболист потерял сознание прямо перед телекамерами, когда давал послематчевое интервью.

Инцидент произошел на поле стадиона Метрополитано Роберто Мелендес в колумбийской Барранкилье. Паредес общался с журналистом телеканала DSports Марсело Бенедетто и делился эмоциями от завоевания международного трофея.

Однако во время разговора 32-летний аргентинец внезапно потерял сознание и упал на газон. Медики оперативно оказали ему помощь. Вскоре футболист пришел в себя и самостоятельно направился в раздевалку.

🚨 Attimi di paura per Leandro #Paredes : dopo la vittoria della Copa Sudamericana con il #BocaJuniors , il capitano degli Xeneizes sviene in diretta durante l’intervista post partita‼️🎤 📹 @DSports #Sportitalia https://t.co/HwnMLpyqdr — Sportitalia (@tvdellosport) November 22, 2026

Причиной ухудшения самочувствия, по сообщениям аргентинских СМИ, стало сочетание сильной жары, высокой влажности и физического истощения. В Барранкилье температура воздуха приближалась к 30 градусам, а из-за влажности ощущалась жара почти в 39 градусов.

Проблемы со здоровьем у Паредеса возникли еще во время финала. Он попросил замену на 58-й минуте встречи с Атлетико Минейро, поскольку чувствовал головокружение и не мог продолжать игру. На скамейке запасных партнеры пытались охладить футболиста с помощью льда и обмахивали его футболками.

Главный тренер Бока Родольфо Арруабаррена подтвердил, что капитан плохо чувствовал себя еще в конце первого тайма. По его словам, после перерыва Паредесу стало немного лучше, но затем он снова почувствовал недомогание и сам попросил замену.

После инцидента футболиста доставили в клинику для обследования. Позже Паредес успокоил болельщиков в социальных сетях, опубликовав сообщение: У нас все хорошо. Вперед, Бока, сегодня и всегда.

Бока Хуниорс обыграл Атлетико Минейро со счетом 2:0 в финале и завоевал Кубок Южной Америки-2026. Для аргентинского клуба это первый международный трофей более чем за 18 лет.

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