Медик отреагировал на обвинения вингера Тоттенхэма, контракт которого принадлежит Челси, в адрес Украинской ассоциации футбола. В интервью Украинскому футболу Жолобайлюк заверил, что ассоциация провела внутреннюю проверку и не обнаружила никаких признаков наличия мельдония в закупленных медикаментах.

По словам врача, он лично прошел полиграф, а впоследствии дважды согласился на независимые проверки, организованные представителями Мудрика. Для этого в Украину приезжали специалисты из Великобритании.

Кроме того, Жолобайлюк согласился предоставить команде футболиста биологические образцы — волосы и ногти. Он самостоятельно нашел лабораторию в Украине и оплатил исследования из собственных средств.

"Я искренне хотел помочь, ускорить процесс и доказать, что мы к этому абсолютно непричастны. Я хотел, чтобы эта история для него быстрее завершилась. Нам нечего скрывать", — подчеркнул медик.

Напомним, Мудрик был отстранен от футбола после положительного допинг-теста в конце 2024 года. В итоге его дисквалификация продлилась 603 дня. В сентябре 2026-го украинец вернулся на поле в матче АПЛ за Тоттенхэм. Тем не менее, футболист продолжает обвинять в скандале сборную Украины.

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