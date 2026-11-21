В воскресенье, 22 ноября, в столице Украины состоится киевское дерби. Динамо примет Оболонь на стадионе имени Валерия Лобановского.

Поединки между этими командами далеко не всегда получаются интересными с точки зрения борьбы и интриги. Иногда все складывается так, как в позапрошлом сезоне, когда Динамо одержало две разгромные победы над "пивоварами". Однако бывают и исключения.

В прошлом сезоне Оболонь в одном из матчей сумела вырвать ничью, а в другом даже вела в счете, но в итоге уступила гранду украинского футбола с минимальной разницей.

Динамо — Оболонь

22 ноября | 13:00 | Стадион имени Валерия Лобановского, Киев

К предстоящему матчу обе команды подходят не совсем с теми результатами, на которые могли рассчитывать на этом этапе сезона. Динамо сейчас занимает третье место в турнирной таблице, имея на два сыгранных матча меньше, чем Шахтер. Отставание от донетчан составляет семь очков. Впереди киевлян также Полесье, которое опережает их на пять баллов, сыграв при этом столько же поединков.

В последнем матче перед международной паузой Динамо встречалось именно с Шахтером. Киевская команда сумела сыграть на выезде вничью 0:0, хотя на протяжении довольно длительного времени имела численное преимущество над соперником.

Оболонь же сейчас находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место. В начале ноября "пивовары" провели свой последний поединок перед паузой, сыграв вничью 1:1 с Левым Берегом. До этого команда потерпела два поражения, уступив Шахтеру и Полесью. Причем в обоих матчах, которые состоялись на выезде, Оболонь не смогла забить ни одного мяча.

Последнюю победу в чемпионате "пивовары" одержали более месяца назад, обыграв Верес. Этот успех остается единственным для Оболони в нынешнем сезоне.

Интересный факт

Выйдя на замену в матче 12-го тура против Шахтера, в составе киевского Динамо дебютировал бразилец Густаво Прадо. Таким образом, он стал уже 125-м легионером, сыгравшим за столичный клуб хотя бы в одном официальном поединке во времена независимости Украины.

В Оболони ситуация противоположная. "Пивовары" остаются единственной командой элитного дивизиона чемпионата Украины, в составе которой в нынешнем сезоне нет ни одного легионера.

Прогноз BIGMIR — Динамо 2:0 Оболонь

Без сомнений, фаворитом этого противостояния будет именно Динамо. Такой вывод можно сделать как из истории очных встреч, так и из результатов команд в нынешнем сезоне.

У Оболони худшая атака в чемпионате Украины. Сейчас "пивовары" забили лишь пять мячей, причем три из них пришлись на четыре последних матча. На протяжении длительного времени звание лучшего бомбардира команды в чемпионате делили между собой два футболиста, одним из которых был голкипер. Поэтому эксперты довольно скептически оценивают шансы Оболони на результативность в предстоящей встрече.

Динамо же может получить дополнительный эмоциональный импульс после потери очков донецким Шахтером. Киевляне прекрасно понимают, что сейчас каждая победа важна для возвращения в чемпионскую гонку. Поэтому на своем поле команда постарается сделать все возможное, чтобы добыть очередные три очка.

Эксперты BETKING на победу Динамо предлагают коэффициент 1.26, на ничью — 5.33, а на успех Оболони — 12.00.

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