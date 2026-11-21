Форвард Баварии Харри Кейн прокомментировал свою травму.

Напомним, что у англичанина разрыв связок голеностопа, из-за которого он пропустит минимум три месяца. Кейн уже успешно перенес операцию.

Сам же игрок настроен решительно и уже планируют свое возвращение.

В жизни бывают и взлеты, и падения! Конечно, очень расстроен из-за этой травмы, но, как всегда, воспринимаю ее как возможность проявить стойкость и стать лучше в 2027 году. Вернусь отдохнувшим и готовым к решающей части сезона! "Трудные времена проходят, а сильные люди остаются" – эту фразу мне как-то сказал мой друг Джулиан Эдельман! Спасибо всем за ваши сообщения! Все хорошо!

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик все еще не готов вернуться на поле.

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