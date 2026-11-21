Валенсия намерена усилить позицию нападающего в предстоящее зимнее окно, пишет Marca.

Пока первым выбором "летучих мышей" является аренда Тэмми Абрахама.

Клуб уже ведет переговоры с Астон Виллой, они готовы взять на себя часть зарплаты 29-летнего нападающего.

В текущем сезоне Абрахам почти не играл, у него на счету всего четыре матча, в которых он провел в среднем по 17 минут.

Запасным планом для Валенсии пока считается форвард Коринтианса Юри Алберто.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик все еще не готов вернуться на поле.

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