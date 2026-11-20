Шахтер на своем поле поделил очки с Львым Берегом в поединке 13-го тура УПЛ. Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.

Команды забили по одному мячу, а донетчане так и не сумели превратить игровое преимущество в победу.

Киевляне дважды заставили соперника нервничать еще в первом тайме. Сначала гол Ильи Квасницы после добивания отменили из-за нарушения правил со стороны Викентия Волошина.

Однако на 19-й минуте Назарий Воробчак открыл счет: его удар после рикошета от Дмитрия Крыськива оказался в воротах Дмитрия Ризныка.

После перерыва Арда Туран серьезно перетасовал состав, и это принесло результат. На 61-й минуте Алиссон замкнул прострел Педриньо и восстановил равновесие.

В заключительной части встречи хозяева пытались вырвать победу, но голкипер Левого Берега Денис Игнатенко несколько раз спас свою команду. В итоге — 1:1.

Видеообзор матча Шахтер – Левый Берег:

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