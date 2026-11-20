Шахтер не смог дожать Левый Берег: видеообзор матча
Команды забили по одному мячу, а донетчане так и не сумели превратить игровое преимущество в победу.
Киевляне дважды заставили соперника нервничать еще в первом тайме. Сначала гол Ильи Квасницы после добивания отменили из-за нарушения правил со стороны Викентия Волошина.
Однако на 19-й минуте Назарий Воробчак открыл счет: его удар после рикошета от Дмитрия Крыськива оказался в воротах Дмитрия Ризныка.
После перерыва Арда Туран серьезно перетасовал состав, и это принесло результат. На 61-й минуте Алиссон замкнул прострел Педриньо и восстановил равновесие.
В заключительной части встречи хозяева пытались вырвать победу, но голкипер Левого Берега Денис Игнатенко несколько раз спас свою команду. В итоге — 1:1.
Видеообзор матча Шахтер – Левый Берег:
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