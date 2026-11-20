Легенда американского футбола Том Брэди может стать одним из владельцев лондонского Челси. Бывший квотербек НФЛ ведет переговоры о приобретении небольшой доли английского клуба.

Как сообщает The Guardian, потенциальные инвестиции Брэди стали актуальными после его выхода из числа владельцев Бирмингема в начале ноября. По информации источников издания, продажа доли в клубе Чемпионшипа могла открыть ему путь к инвестициям в Челси.

Брэди присоединился к группе владельцев Бирмингема в августе 2023 года после поглощения клуба инвестиционной компанией Knighthead Capital. Он также возглавил консультативный совет клуба и принял участие в создании документального сериала Built in Birmingham: Brady & The Blues.

Возможный интерес к Челси может быть связан с отношениями Брэди и Бехдада Эгбали. Он является одним из руководителей Clearlake Capital, которая после выкупа долей Тодда Боэли и Марка Уолтера в сентябре 2026 года увеличила свою долю в лондонском клубе до 86,5%.

Брэди также владеет миноритарной долей в клубе НФЛ Лас-Вегас Рейдерс.

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