Украинский фигурист Кирилл Марсак занял 11-е место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию Finlandia Trophy 2026 в Хельсинки.

За свое выступление 22-летний спортсмен получил 72,10 балла. Марсак допустил ошибку в начале программы, упав при исполнении четверного сальхова. В итоговом протоколе ISU украинцу также был начислен один штрафной балл.

Несмотря на неудачное начало, Марсак опередил одного из главных фаворитов соревнований — француза Адама Сяо Хим Фа. Тот набрал 71,63 балла и занял последнее, 12-е место.

Победителем короткой программы стал эстонец Михайль Селевко, получивший 85,01 балла. Второе место занял представитель Китая Юдун Чэнь (82,88), третьим стал швед Андреас Нордебек (82,08).

Произвольную программу мужчины представят в субботу, 21 ноября. Выступления начнутся в 17:15 по киевскому времени.

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