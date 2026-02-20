Лю триумфовала в одиночном катании на Олимпиаде

Американская фигуристка Алиса Лю выиграла соревнования у женщин на Олимпийских играх 2026 года. В произвольной программе она набрала 150,20 балла.

Вкупе с третьим результатом в короткой программе (76,59 балла) такой показатель позволил представительнице взять "золото". Лю в сумме набрала 226,79 балла. Она стала первой олимпийской чемпионкой по дисциплине из США с 2002 года.

Второй финишировала японка Сакамото Каори. Она продемонстрировала второй результат и в короткой, и в произвольной программах. Зато победительница короткой Накаи Ами из Японии в произвольной стала лишь девятой и удовлетворилась бронзовой медалью.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Фигурное катание, женщины

1. Алиса Лю 226,79 балла

2. Сакамото Каори 224,90

3. Накаи Ами 219,16

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!