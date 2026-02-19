iSport.ua
Футбол

Штутгарт уверенно одолел Селтик

Швабы оформили выездную победу.
Вчера, 23:59       Автор: Антон Федорцив
Штутгарт / Getty Images
Долго команды не запрягали. К экватору первой 45-минутки соперники успели обменяться голами. Открыл счет немецкий коллектив – Эль-Ханнус получил мяч на линии штрафной после перехвата и пробил в неудобную зону для кипера.

"Кельты" отыгрались тоже благодаря прессингу. Под давлением вратарь Штутгарта "запхал" мяч защитнику, которого обокрал Нюгрен. Хавбек хладнокровно обыграл Нюбеля и отправил мяч в пустые ворота.

Но Штутгарт довольно быстро восстановил преимущество. На этот раз Эль-Ханнус головой замкнул навес Штиллера. А в начале второй половины Левелинг закрепил преимущество швабов. воспользовавшись передачей Ундава на ход.

А добил Селтик в добавленное арбитром время Томас, который из пределов штрафной отправил мяч в верхний угол. Ответный матч превратился в формальность. Второй поединок намечен на 26 февраля.

Статистика матча Селтик – Штутгарт предварительного раунда плей-офф Лиги Европы

Селтик – Штутгарт – 1:4
Голы: Нюгрен, 21 – Эль-Ханнус, 15, 28, Левелинг, 57, Томас, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.30 - 2.09
Владение мячом: 52 % - 48 %
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 4 - 2
Фолы: 8 - 7

