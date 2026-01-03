iSport.ua
Штутгарт усилился форвардом сборной Эквадора

Швабы обнаружили новичка в испанской Сегунде.
Сегодня, 19:57       Автор: Антон Федорцив
Нападающий Хереми Аревало покинул чемпионат Испании. Немецкий Штутгарт выкупил перспективного латиноамериканца, сообщает официальный сайт клуба.

Швабы заплатили сантандерскому Расингу 7 млн евро. Аревало подписал со Штутгартом контракт на 5,5 лет. Немецкий гранд активировал клаусулу эквадорца.

В нынешнем сезоне Аревало сыграл 18 матчей в Ла Лиге 2, в которых оформил 8 голов. В ноябре он дебютировал за сборную Эквадора.

К слову, бразильский Сантос подписал нападающего Габигола на правах аренды.

