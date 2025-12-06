Штутгарт - Бавария 0:5: обзор матча и результат игры 06.12.2025
В субботу, 6 декабря, Бавария встречалась в гостях со Штутгартом в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.
Команда Венсана Компани уверенно разобралась с соперником благодаря хет-трику Гарри Кейна, одержав разгромную победу со счетом 5:0.
Первый тайм Бавария завершила с минимальным преимуществом усилиями Конрада Лаймера, а во второй половине встречи на поле появился Кейн и помог довести результат до разгромного.
Английский форвард вышел на замену после часа игры и уже спустя шесть минут забил свой первый мяч в поединке. На 78-й минуте отличился Йосип Станишич, а Штутгарт вскоре остался в меньшинстве. Кейн же до конца матча оформил хет-трик, реализовав пенальти и забив с игры.
Бавария укрепила свои позиции на вершине турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 37 очков. Штутгарт с 22 баллами идет на шестой позиции.
Статистика матча Штутгарт - Бавария 13-го тура чемпионата Германии
Штутгарт - Бавария 0:5
Голы: Лаймер, 11, Кейн, 66, 82 (пен.), 88, Станишич, 78
Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 3.52
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 13 - 20
Удары в створ: 1 - 11
Угловые: 3 - 4
Фолы: 6 - 11
Штутгарт: Нюбель - Миттельштедт, Хендрикс, Аль-Дахиль, Вагноман (Ассиньон, 75) - Штиллер, Чема - Левелинг, Эль-Ханнус (Томаш, 74), Нарти (Фюрих, 61) - Ундав.
Бавария: Урбиг - Бишоф (Станишич, 46), Ким, Упамекано (Ито, 83), Лаймер - Горецка (Павлович, 61), Киммих - Диас, Геррейру (Карл, 60), Олисе - Джексон (Кейн, 60).
Предупреждения: Аль-Дахиль, Левелинг - Бишоф, Упамекано, Горецка, Диас.
Удаление: Ассиньон, 81.
