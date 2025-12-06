iSport.ua
Штутгарт - Бавария 0:5: обзор матча и результат игры 06.12.2025

Английский бомбардир вышел на замену во втором тайме и сделал результат.
Сегодня, 18:48       Автор: Игорь Мищук
Бавария разгромила Штутгарт / Getty Images

В субботу, 6 декабря, Бавария встречалась в гостях со Штутгартом в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Команда Венсана Компани уверенно разобралась с соперником благодаря хет-трику Гарри Кейна, одержав разгромную победу со счетом 5:0.

Первый тайм Бавария завершила с минимальным преимуществом усилиями Конрада Лаймера, а во второй половине встречи на поле появился Кейн и помог довести результат до разгромного.

Английский форвард вышел на замену после часа игры и уже спустя шесть минут забил свой первый мяч в поединке. На 78-й минуте отличился Йосип Станишич, а Штутгарт вскоре остался в меньшинстве. Кейн же до конца матча оформил хет-трик, реализовав пенальти и забив с игры.

Бавария укрепила свои позиции на вершине турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 37 очков. Штутгарт с 22 баллами идет на шестой позиции.

Статистика матча Штутгарт - Бавария 13-го тура чемпионата Германии

Штутгарт - Бавария 0:5

Голы: Лаймер, 11, Кейн, 66, 82 (пен.), 88, Станишич, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 3.52
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 13 - 20
Удары в створ: 1 - 11
Угловые: 3 - 4
Фолы: 6 - 11

Штутгарт: Нюбель - Миттельштедт, Хендрикс, Аль-Дахиль, Вагноман (Ассиньон, 75) - Штиллер, Чема - Левелинг, Эль-Ханнус (Томаш, 74), Нарти (Фюрих, 61) - Ундав.

Бавария: Урбиг - Бишоф (Станишич, 46), Ким, Упамекано (Ито, 83), Лаймер - Горецка (Павлович, 61), Киммих - Диас, Геррейру (Карл, 60), Олисе - Джексон (Кейн, 60).

Предупреждения: Аль-Дахиль, Левелинг - Бишоф, Упамекано, Горецка, Диас.

Удаление: Ассиньон, 81.

