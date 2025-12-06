Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини раскритиковал линию нападения римского клуба.

"У нас достаточно игроков в первой команде. Единственный травмированный — Артем Довбик, но и он уже возвращается в строй. В целом я хотел бы видеть более эффективную и результативную игру в атаке.

У Довбика, Фергюсона и Дибалы, несомненно, есть простор для совершенствования. Они способны играть лучше", — приводит слова Гасперини Corriere dello Sport.

Добавим, что в этом сезоне украинский форвард забил 2 гола в 10 матчах, Пауло Дибала также отметился двумя голами в 11 играх, а Фергюсон забил лишь один гол в 13 поединках.

Следующий матч Рома проведёт против Кальяри в воскресенье, 7 декабря, в 15:00.

