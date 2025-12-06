iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику

Недоволен атакой.
Сегодня, 17:53       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини раскритиковал линию нападения римского клуба.

"У нас достаточно игроков в первой команде. Единственный травмированный — Артем Довбик, но и он уже возвращается в строй. В целом я хотел бы видеть более эффективную и результативную игру в атаке.

У Довбика, Фергюсона и Дибалы, несомненно, есть простор для совершенствования. Они способны играть лучше", — приводит слова Гасперини Corriere dello Sport.

Добавим, что в этом сезоне украинский форвард забил 2 гола в 10 матчах, Пауло Дибала также отметился двумя голами в 11 играх, а Фергюсон забил лишь один гол в 13 поединках.

Следующий матч Рома проведёт против Кальяри в воскресенье, 7 декабря, в 15:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Джан Пьеро Гасперини Пауло Дибала артем довбик

Статьи по теме

Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии
Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом
Довбик вернулся к тренировкам Довбик вернулся к тренировкам
Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Динамо сыграют матчи УПЛ, встреча Миколенко и Зинченко, поединок ПСЖ Забарного
просмотров

Последние новости

Украина20:10
Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку
Европа20:01
Стала известна оценка Миколенко в победном матче Эвертона
Другие19:38
Украинский спортсмен триумфально стартовал на Кубке мира по лыжной акробатике
Европа19:30
Манчестер Сити разгромил Сандерленд, Челси не справился с Борнмутом
Европа18:48
Бавария с хет-триком Кейна разбила в гостях Штутгарт
Украина18:25
УПЛ: ЛНЗ разгромил Оболонь, ничья Колоса и Шахтера, Кудривка встретится с Динамо
Формула 118:10
Гран-при Абу-Даби: Ферстаппен взял поул, пилоты Макларен - в тройке
Европа18:07
Мбаппе близок к рекорду Роналду
Европа17:53
Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику
Украина17:42
Шахтер потерял очки против Колоса и лидерство в УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK