Исторический момент. Дюрэнт преодолел рубеж 31 тыс. очков в НБА

Кевин Дюрэнт стал восьмым игроком, набравшим более 31 тысячи очков за карьеру.

Форвард Хьюстона Кевин Дюрэнт в ночь на 6 декабря набрал 28 очков в матче против Финикса.

Таким образом он теперь стал восьмым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 31 тысячу очков за карьеру. Ранее этого достижения добивались: Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Майкл Джордан, Карл Мэлоун, Кобе Брайант, Дирк Новицки и Леброн Джеймс.

В этом сезоне Дюрэнт провел 18 матчей, в которых в среднем набирал 25,2 очка, 4,9 подбора и 3,9 ассиста.

