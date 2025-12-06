iSport.ua
Исторический момент. Дюрэнт преодолел рубеж 31 тыс. очков в НБА

Преодолел отметку.
Сегодня, 16:31       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин Дюрэнт / Getty Images
Кевин Дюрэнт / Getty Images

Кевин Дюрэнт стал восьмым игроком, набравшим более 31 тысячи очков за карьеру.

Форвард Хьюстона Кевин Дюрэнт в ночь на 6 декабря набрал 28 очков в матче против Финикса.

Таким образом он теперь стал восьмым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 31 тысячу очков за карьеру. Ранее этого достижения добивались: Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Майкл Джордан, Карл Мэлоун, Кобе Брайант, Дирк Новицки и Леброн Джеймс.

В этом сезоне Дюрэнт провел 18 матчей, в которых в среднем набирал 25,2 очка, 4,9 подбора и 3,9 ассиста.

Посмотреть исход матча Хьюстон – Финикс можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Хьюстон Рокетс

