Вратарь Барселоны может сыграть уже на следующей неделе

После трёх месяцев Тер Штеген может снова выйти на поле.
Сегодня, 15:06       Автор: Валентина Чорноштан
Марк-Андре Тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре Тер Штеген / Getty Images

Марк-Андре Тер Штеген может получить медицинское разрешение на участие в матчах уже на следующей неделе.

По информации Barca Universal, восстановление немецкого голкипера проходит быстрее, чем ожидалось.

Капитан Барселоны может принять участие в матче против Осасуны или Вильярреала, которые пройдут на следующей неделе.

Напомним, что Тер Штеген получил травму спины и выбыл из состава команды на три месяца.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на лидера Аталанты.

