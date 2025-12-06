Вратарь Барселоны может сыграть уже на следующей неделе

После трёх месяцев Тер Штеген может снова выйти на поле.

Марк-Андре Тер Штеген может получить медицинское разрешение на участие в матчах уже на следующей неделе.

По информации Barca Universal, восстановление немецкого голкипера проходит быстрее, чем ожидалось.

Капитан Барселоны может принять участие в матче против Осасуны или Вильярреала, которые пройдут на следующей неделе.

Напомним, что Тер Штеген получил травму спины и выбыл из состава команды на три месяца.

