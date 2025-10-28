iSport.ua
Челси не оставляет надежд подписать капитана Милана или Барселоны

Попытка номер два. Челси снова хочет заполучить Меньяна.
Сегодня, 12:16       Автор: Валентина Чорноштан
Майк Меньяна / Getty Images
Майк Меньяна / Getty Images

Челси ищет нового голкипера, среди претендентов вратари Милана и Барселоны, сообщает Sky Sport.

По информации источника, Челси планирует приобрести в ближайшее зимнее трансферное окно нового вратаря и рассматривает два варианта.

Первый это аренда капитана Барселоны Марка-Андре тер Штегена. Второй, бесплатный трансфер Майка Меньяна следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Отметим, что прошлым летом "пенсионеры" уже пытались подписать Меньяна, однако Милан запросил завышенную сумму за француза, и Челси отказался от этой идеи.

Добавим, что тер Штеген рассматривает вариант перехода в другой клуб, поскольку Барселона сообщила ему, что он занимает лишь третью позицию по приоритету на место в стартовом составе.

