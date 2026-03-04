iSport.ua
Барселона не додавила Атлетико и вылетела из Кубка Испании

Автобус Симеоне, в целом, свою задачу выполнил.
Сегодня, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
Барселона - Атлетико / Getty Images
Барселона - Атлетико / Getty Images

Во вторник, 3 марта, Барселона и Атлетико встретились в ответном матче полуфинала Кубка Испании. В первой игре "матрацники" победили 4:0.

Очевидно, каталонцы сразу ринуулись вперед, а Атлетико выставил автобус. Простоял он недолго, уже на 29-й минуте Берналь открыл счет, а еще до перерыв Рафинья оформил пенальти.

Атлетико все равно продолжал обороняться, лишь изредка выбрасываясь в контратаки, которые не несли особой опасности.

На 72-й минуте Берналь оформил дубль и подарил Барселоне реальный шанс вернуться в игру. Однако команда Симеоне все же сумела сдержать штурм и пройти в финал турнира.

Барселона - Атлетико 3:0 (первый матч 0:4)
Голы: Берналь, 29, 72, Рафинья (пенальти), 45+5

