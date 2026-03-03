Комо и Интер решили не играть первый матч полуфинала Кубка Италии

Команды один раз ударили в створ за 90 минут.

Во вторник, 3 марта, Комо и Интер встретились в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Первый тайм прошел практически полностью без событий с небольшим преимуществом хозяев поля.

Однако несмотря на все надежды зрителей, второй тайм стал точно таким же. На старте второй половины Валье из убойной позиции не попал по воротам, и больше моментов в матче не было.

По итогам 90 минут обе команды имеют 8 ударов по воротам и лишь один в створ. Путевка в финал будет решаться в ответном матче.

Комо - Интер 0:0

