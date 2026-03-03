"Всегда боялся этой травмы": Родриго прокомментировал свое повреждение

Вингер Реала Родриго прокомментировал свою травму.

Напомним, что после матча с Хетафе бразилец выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок.

В итоге 25-летний бразилец пропустит не только остаток сезона, но и не сможет принять участие в ЧМ-2026.

Сам же Родриго заявил, что всегда боялся именно этой травмы. Далее игрок поблагодарил всех за поддержку и пообещал вернуться сильнее.

Один из самых тяжелых дней в моей жизни. Как же я всегда боялся именно этой травмы… Возможно, жизнь в последнее время была ко мне немного жестока… Не знаю, заслуживаю ли я этого, но на что мне жаловаться? Сколько чудесных вещей я уже пережил, которых тоже не заслуживал. В моей жизни и в моей карьере возникло большое препятствие, которое на какое-то время не позволяет мне заниматься тем, что я люблю больше всего. Я выбыл до конца сезона моего клуба и пропущу выступление на чемпионате мира со сборной своей страны – все знают, как много для меня значит эта мечта. Мне остается только быть сильным, как всегда. В этом для меня нет ничего нового. Спасибо всем за молитвы, сообщения и тепло! Вы очень важны для меня. Несмотря на то, что сейчас очень тяжелый момент, обещаю: я не остановлюсь на этом. Я верю, что впереди еще много невероятных вещей, которыми смогу порадовать всех, кто в меня верит. Это всего лишь "до встречи"

Ранее также сообщалось, что травму также получил новичок Ливерпуля.

