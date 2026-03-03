Новичок Ливерпуля вынужден перенести операцию

Будущий новичок Ливерпуля Жереми Жаке вынужден лечь под нож, сообщает пресс-служба Ренна.

Напомним, что мерсисайдцы выкупили 20-летнего защитника за 60+12 млн фунтов, однако присоединится к новой команде он лишь летом.

В матче с Лансом Жаке неудачно упал, травмировав плечо. Теперь игроку предстоит операция, которая запланирована на ближайшие дни.

Сроки восстановления игрока клуб не стал озвучивать. В текущем сезоне Жаке провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе также выбыл на неопределенный срок.

