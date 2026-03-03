iSport.ua
Шахтер определился с ареной для матча Лиги конференций

Выбрали стадион имени Генрика Реймана.
Сегодня, 14:30       Автор: Валентина Чорноштан
Городской стадион имени Хенрика Реймана / Getty Images
Городской стадион имени Хенрика Реймана / Getty Images

Шахтер выбрал стадион для матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

Напомним, что донецкий клуб играет против Леха Познань в турнире, встречи запланированы на 12 и 19 марта.

Отмечается, что номинально домашний матч украинской команды пройдет 19 марта на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, сообщает пресс-служба Шахтера.

Ранее горняки рассматривали стадион Гезтепе в Измире, но в итоге отказались от этой идеи.

К слову, Антверпен готовит третью попытку подписать игрока Шахтера.

