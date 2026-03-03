Лапорта уверен, что Барселона отыграется у Атлетико

Барселона выбирает нового президента команды. Бывший глава каталонского клуба Жоан Лапорта высказался касательно ответной игры против мадридского Атлетико Мадрид.

Добавим, что первую встречу Барселона проиграла со счетом 0:4.

"Я верю в камбэк, как и все в Барселоне. Это возможно, и все фанаты команды настроены на это. У нас способная и мотивированная команда, которая сделает это. Это молодой, раскрепощенный коллектив, я знаю, в каком они настроении, и это лучший способ справиться с ситуацией. Мы будем рядом с командой, чтобы поддержать ее", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, матч начнется в 22:00 по киевскому времени, ответная игра пройдет на Камп Ноу.

