iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лапорта уверен, что Барселона отыграется у Атлетико

Поддержал команду перед ответным матчем.
Сегодня, 14:12       Автор: Валентина Чорноштан
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Барселона выбирает нового президента команды. Бывший глава каталонского клуба Жоан Лапорта высказался касательно ответной игры против мадридского Атлетико Мадрид.

Добавим, что первую встречу Барселона проиграла со счетом 0:4.

"Я верю в камбэк, как и все в Барселоне. Это возможно, и все фанаты команды настроены на это. У нас способная и мотивированная команда, которая сделает это. Это молодой, раскрепощенный коллектив, я знаю, в каком они настроении, и это лучший способ справиться с ситуацией. Мы будем рядом с командой, чтобы поддержать ее", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, матч начнется в 22:00 по киевскому времени, ответная игра пройдет на Камп Ноу.

Ранее тренер Ливерпуля раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартных положений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кубок Испании Жоан Лапорта

Статьи по теме

Ямаль побил возрастной рекорд Ла Лиги Ямаль побил возрастной рекорд Ла Лиги
Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал
Стало известно, кем Барселона может усилить линию атаки после ухода Левандовски Стало известно, кем Барселона может усилить линию атаки после ухода Левандовски
Спортивный директор Барселоны - о результатах жеребьевки ЛЧ: "Сложно говорить об удаче" Спортивный директор Барселоны - о результатах жеребьевки ЛЧ: "Сложно говорить об удаче"

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии, Испании, Италии и Украины, а в рамках АПЛ Миколенко сыграет с Бернли
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Биатлон17:35
Женская сборная Украины по биталону определилась с составом на этап в Контиолахти
Европа16:56
Звезда Реала выбыл с тяжелейшей травмой
Европа16:33
Новичок Ливерпуля вынужден перенести операцию
Формула 116:10
Хэмилтон: У этой машины есть часть моей ДНК
Европа14:51
Арсенал и Ливерпуль борются за защитника Айнтрахта
Лига конференций14:30
Шахтер определился с ареной для матча Лиги конференций
Европа14:12
Лапорта уверен, что Барселона отыграется у Атлетико
Европа13:49
Тренерам в АПЛ могут позволить запрашивать ВАР
НБА13:18
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
Украина12:51
Антверпен готовит третью попытку подписать игрока Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK