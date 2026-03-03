iSport.ua
Тренерам в АПЛ могут позволить запрашивать ВАР

Проверка по запросу скамейки.
IFAB логотип / Getty Images

The Telegraph сообщает, что в Англии может появиться новая система, из-за которой тренеры смогут просить судью пересмотреть эпизод с помощью ВАР.

По имеющейся информации, наставникам могут разрешить оспаривать решения арбитра, однако не более двух раз за матч.

Обсуждение этого решения состоится в субботу, 7 марта. Отмечается, что запрос на проверку будет одобрен только в случаях с офсайдом, а не при фолах или игре рукой.

Издание добавляет, что IFAB планирует протестировать новшество именно в АПЛ. 

