Клопп признался, что выступает против VAR в АПЛ

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что выступает за отмену VAR в АПЛ.

"Я не думаю, что они голосуют против VAR, думаю, они будут голосовать за то, как он будет использоваться, потому что это определенно неправильно. Я это понимаю.

В том виде, как это выглядит сейчас, я бы проголосовал против, потому что эти люди не могут использовать его правильно".

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"Не думаю, что VAR – это проблема, проблема в том, как мы его используем. Выходит, мы не можем заменить людей, они нужны. Так что да, я бы проголосовал за отмену VAR", – сказал немецкий специалист в интервью BBC.

Напомним, Вулверхэмптон направил запрос с призывом отменить систему видеоповторов. Данный вопрос будет рассмотрен на общем собрании, которое состоится 6 июня.

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