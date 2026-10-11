Ливерпуль - Манчестер Сити 0:3: обзор матча и результат игры 11.10.2026

В воскресенье, 11 октября, Ливерпуль принимал на своем поле Манчестер Сити в матче шестого тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Энцо Марески после удаления в составе мерсисайдцев разгромили соперника, одержав победу со счетом 3:0.

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Первый тайм команды провели без голов, а во второй половине встречи Ливерпуль остался вдесятером после того, как на 62-й минуте вторую желтую карточку заработал Райан Гравенберх.

Манчестер Сити сразу же удалось воспользоваться численным преимуществом, отправив в ворота соперника два мяча. Сначала на 65-й минуте отличился Эрлинг Холанд, успешно сыграв на добивании после отскока в штрафной соперника, а спустя три минуты результат удвоил Жереми Доку, который сместился с левого фланга ближе к центру и закрутил мяч в дальнюю девятку.

Разгромную точку в противостоянии на 78-й минуте поставил Райан Шерки, убрав на углу вратарской соперника и пробив под Алиссоном.

Манчестер Сити выиграл все свои шесть стартовых матчей чемпионата и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Ливерпуль идет на девятой строчке, имея в своем активе девять баллов.

Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити 6-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Манчестер Сити 0:3

Голы: Холанд, 65, Доку, 68, Шерки, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 1.30

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 5 - 6

Фолы: 19 - 14

Ливерпуль: Алиссон - Араухо (Фримпонг, 75), Жаке (Гомес, 88), ван Дейк, Керкез - Гравенберх, Мак Аллистер - Баркола (Кьеза, 88), Вирц (Ньони, 67), Муньос - Кумас (Нгумоа, 75).

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш, Геи, О'Райли (Гвардиол, 67) - Андерсон, Фернандес (Буадди, 80) - Сэменьо, Шерки, Ндиайе (Доку, 56) - Холанд (Элиас, 80).

Предупреждения: Араухо, Гравенберх, ван Дейк - О'Райли, Буадди.

Удаление: Гравенберх, 62 (вторая желтая).

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