Тоттенхэм в меньшинстве вырвал ничью у Манчестер Юнайтед
В субботу, 10 октября, состоялся поединок между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.
Сразу на старте поединка хозяева поля допустили оргромную ошибку, и Соланке должен был открывать счет, но Ламменс сумел парировать играть.
Далее команды до самого свистка играли практически без ворот, но с некоторым преимуществом Тоттенхэма.
Второй тайм также долго не радовал зрителей голами, пока наконец Мбемо не отправил мяч в нижний угол и не открыл счет.
Затем "шпоры" вовсе остались вдесятером после удаления Бентанкура. Однако команда де Дзерби провела сильную концовку, и Соланке все же сумел сравнять счет.
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 6-го тура АПЛ
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 1:1
Голы: Мбемо, 73 - Соланке, 90+2
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 4 - 4
Фолы: 13 - 16
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!