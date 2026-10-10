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Футбол

Тоттенхэм в меньшинстве вырвал ничью у Манчестер Юнайтед

"Шпоры" на характере взяли очко.
Сегодня, 21:30       Автор: Андрей Безуглый
Тоттенхэм / Getty Images
Тоттенхэм / Getty Images

В субботу, 10 октября, состоялся поединок между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.

Сразу на старте поединка хозяева поля допустили оргромную ошибку, и Соланке должен был открывать счет, но Ламменс сумел парировать играть.

Далее команды до самого свистка играли практически без ворот, но с некоторым преимуществом Тоттенхэма.

Второй тайм также долго не радовал зрителей голами, пока наконец Мбемо не отправил мяч в нижний угол и не открыл счет.

Затем "шпоры" вовсе остались вдесятером после удаления Бентанкура. Однако команда де Дзерби провела сильную концовку, и Соланке все же сумел сравнять счет.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 6-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 1:1
Голы: Мбемо, 73 - Соланке, 90+2

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 4 - 4
Фолы: 13 - 16

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