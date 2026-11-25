Международная федерация хоккея (IIHF) намерена обжаловать в Федеральном трибунале Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который постановил вернуть россию к международным хоккейным соревнованиям.

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России относительно отстранения от соревнований в сезоне-2026/27. Арбитражный суд постановил, что IIHF не предоставила достаточных доказательств того, что соображения безопасности оправдывают дальнейшее отстранение россиян.

При этом в ноябре появилась информация, что IIHF оспорила это решение непосредственно в CAS. Причиной стали возможные связи двух из трех арбитров, рассматривавших дело, с россией, о которых они якобы не сообщили.

Теперь международная федерация решила перенести рассмотрение дела в Федеральный трибунал Швейцарии.

"Решение основано на сомнениях относительно независимости и беспристрастности двух из трех арбитров коллегии CAS, особенно с учетом информации, которая недавно стала известна относительно возможных связей этих двух арбитров с россией", — говорится в заявлении IIHF.

В федерации подчеркнули, что, учитывая значимость решения и его последствия для международного хоккея, считают принципиально необходимым добиваться рассмотрения дела в Федеральном трибунале Швейцарии.

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