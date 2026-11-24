Они призвали не выдавать им визы, чтобы исключить участие представителей россии и беларуси в международных спортивных соревнованиях на территории Европы.

Об этом говорится в совместном письме, направленном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Антониу Коште. Документ оказался в распоряжении издания Бабель.

Авторы обращения считают, что возвращение российских команд и спортсменов на европейские соревнования станет политической победой Кремля. По их мнению, такой шаг может создать впечатление, что международное сообщество постепенно смиряется с российской агрессией против Украины. Подписанты также подчеркивают, что в данном случае спорт невозможно отделить от геополитики.

В письме напомнили о позиции Европейского совета: до достижения справедливого и устойчивого мира в Украине участие россии и беларуси в международных спортивных и культурных мероприятиях не должно становиться нормой. Это касается и использования национальной символики этих государств.

Семь стран призвали Еврокомиссию учесть соответствующие ограничения при подготовке будущих рекомендаций по рассмотрению визовых заявлений граждан россии. Кроме того, государства-члены ЕС призывают уже сейчас отказывать российским и белорусским спортсменам в выдаче виз.

Авторы обращения считают, что откладывать решение до пересмотра Визового кодекса Евросоюза не следует. Изменения, которые должны урегулировать этот вопрос, ожидаются не ранее первого квартала 2027 года. Подписанты настаивают на необходимости срочных мер и планируют представить свою позицию на ближайшем саммите ЕС в конце недели.

Письмо подписали премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Эстонии Кристен Михал, Финляндии Петтери Орпо, Латвии Андрис Кулбергс, Польши Дональд Туск и Швеции Ульф Кристерссон, а также президент Литвы Гитанас Науседа.

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