Украина передала в IIHF меморандум о "спортивном рейдерстве" россии на оккупированных территориях

Федерация хоккея Украины направила Международной федерации хоккея документы о привлечении украинских спортсменов, клубов и инфраструктуры с временно оккупированных территорий к российским соревнованиям.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил о новых шагах украинской стороны по противодействию возвращению российских сборных в международный хоккей.

По словам министра, Федерация хоккея Украины (ФХУ) уже передала в Международную федерацию хоккея (IIHF) официальный меморандум с доказательствами так называемого "спортивного рейдерства" со стороны россии.

Речь идет об использовании украинских спортсменов, клубов и спортивной инфраструктуры с временно оккупированных территорий в российских соревнованиях.

"Международные федерации должны тщательно проверять российских спортсменов на причастность к вооруженным силам рф, публичную поддержку войны и участие в пропагандистских мероприятиях", — заявил Бедный.

Министр также отметил, что Министерство молодежи и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом Украины и национальными федерациями систематически собирает доказательства нарушений и направляет их международным спортивным организациям.

Бедный призвал IIHF учитывать представленные украинской стороной материалы при разработке механизмов исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных к международным соревнованиям.

Кроме того, Украина намерена использовать дипломатические и юридические инструменты для противодействия допуску российских спортсменов.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию hоссийской федерации хоккея и обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям.

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