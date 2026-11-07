Украина передала в IIHF меморандум о "спортивном рейдерстве" россии на оккупированных территориях
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил о новых шагах украинской стороны по противодействию возвращению российских сборных в международный хоккей.
По словам министра, Федерация хоккея Украины (ФХУ) уже передала в Международную федерацию хоккея (IIHF) официальный меморандум с доказательствами так называемого "спортивного рейдерства" со стороны россии.
Речь идет об использовании украинских спортсменов, клубов и спортивной инфраструктуры с временно оккупированных территорий в российских соревнованиях.
"Международные федерации должны тщательно проверять российских спортсменов на причастность к вооруженным силам рф, публичную поддержку войны и участие в пропагандистских мероприятиях", — заявил Бедный.
Министр также отметил, что Министерство молодежи и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом Украины и национальными федерациями систематически собирает доказательства нарушений и направляет их международным спортивным организациям.
Бедный призвал IIHF учитывать представленные украинской стороной материалы при разработке механизмов исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных к международным соревнованиям.
Кроме того, Украина намерена использовать дипломатические и юридические инструменты для противодействия допуску российских спортсменов.
Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию hоссийской федерации хоккея и обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям.
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