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Хоккей

Суд обязал федерацию вернуть россию на чемпионаты мира по хоккею

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам. Решение касается чемпионатов мира сезона-2026/27, в том числе соревнований в элитном дивизионе.
Сегодня, 12:09       Автор: Сергей Носенко
IIHF / Getty Images
IIHF / Getty Images

О решении CAS сообщила пресс-служба IIHF на официальном сайте. В федерации выразили несогласие с вердиктом CAS, однако признали его полномочия и заявили, что будут выполнять вердикт.

В IIHF напомнили, что отстранение российских команд было связано прежде всего с вопросами безопасности участников соревнований. По мнению федерации, решение CAS не устраняет этих опасений и создает дополнительные организационные трудности, поскольку подготовка к некоторым турнирам уже находится на продвинутой стадии.

"IIHF не согласна с этой частью вердикта и настаивает на том, что ранее принятые меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников и сохранения целостности соревнований", — говорится в заявлении организации.

В федерации также сообщили о намерении обсудить дальнейшие шаги для немедленного исполнения решения суда.

Особое внимание привлекает возможное возвращение россии на мужской чемпионат мира-2027 в элитном дивизионе. Там впервые с 2007 года должна выступить сборная Украины.

Пока IIHF предстоит определить практический механизм выполнения решения CAS и решить связанные с этим организационные вопросы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккей санкции

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