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Германия удивила выбором нового тренера сборной — соперника Украины на домашнем ЧМ-2027

Наставником национальной команды стал 41-летний Андре Ранкель, у которого нет опыта работы главным тренером взрослой сборной.
Сегодня, 11:52       Автор: Сергей Носенко
Андре Ранкель / Getty Images
Андре Ранкель / Getty Images

Сборную Германии по хоккею возглавил 41-летний Андре Ранкель, сообщила Федерация хоккея Германии. Ранкель сменил на посту Гарольда Крайса, который руководил сборной с 2023 года.

За время работы Крайса Германия завоевала серебро чемпионата мира 2023 года. На ЧМ-2024 немцы дошли до четвертьфинала, однако на двух следующих мировых первенствах — в 2025 и 2026 годах — не смогли выйти в плей-офф. На Олимпиаде-2026 Германия добралась до четвертьфинала. После анализа выступления на ЧМ-2026 DEB решил досрочно прекратить сотрудничество с Крайсом.

Для Ранкеля это первый опыт работы главным тренером мужской национальной команды. Ранее он тренировал сборную Германии U18, а с 2023 года работал ассистентом и Development Coach в Eisbären Berlin. В 2024 году он также входил в штаб Крайса в мужской сборной.

Игровую карьеру Ранкель завершил в 2020 году после 17 сезонов в Eisbären Berlin. За клуб он провел 865 матчей в DEL, выиграл семь чемпионских титулов и восемь лет был капитаном команды. За сборную Германии форвард сыграл 76 матчей, принял участие в семи чемпионатах мира и Олимпиаде-2010

Первым большим испытанием для Андре Ранкеля станет домашний чемпионат мира 2027 года. Турнир пройдет с 14 по 30 мая в Мангейме и Дюссельдорфе. В групповом этапе Германия сыграет, в частности, против сборной Украины. Также соперниками команд в группе А будут Швейцария, Финляндия, Швеция, Австрия, Латвия и Словения. Ранее своего нового главного тренера перед возвращением в элитный дивизион определила и сборная Украины

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккей чемпионат мира по хоккею

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