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Кто сильнее — братья Кличко или Усик? BoxRec выбрал лучшего украинского боксера

Статистический портал определил рейтинг десяти сильнейших профессиональных боксеров страны
Сегодня, 08:53       Автор: Сергей Носенко
Александр Усик и Владимир Кличко / Getty Images
Александр Усик и Владимир Кличко / Getty Images

Рейтинг десяти лучших украинских профессиональных боксеров всех времен независимо от весовой категории определил статистический портал BoxRec.

Первое место занял Владимир Кличко. Украинец 23 раза побеждал претендентов в боях за титул чемпиона мира в супертяжелом весе и с перерывами владел чемпионскими поясами в 2000–2015 годах — по версии WBO в 2000-2003 и 2008-2015 годах, IBF и IBO с 2006 по 2015-й, а также WBA с 2011 по 2015-й. За карьеру Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы, 54 из них нокаутом, и удерживал чемпионские титулы в общей сложности 4382 дня — рекордный показатель для тяжелого веса.

В тройку также вошли его брат Виталий Кличко и Александр Усик. Василий Ломаченко оказался на четвертой позиции.

Топ-10 по версии BoxRec:

  1. Владимир Кличко
  2. Виталий Кличко
  3. Александр Усик
  4. Василий Ломаченко
  5. Сергей Дзинзирук
  6. Виктор Постол
  7. Владимир Сидоренко
  8. Андрей Котельник
  9. Александр Гвоздик
  10. Вячеслав Сенченко

Рейтинг BoxRec формируется автоматически — сложный алгоритм учитывает количество поединков, силу соперника и результаты боев.

Напомним, Усик определился с соперником для, вероятно, финального боя в своей карьере.

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