Форвард Ювентуса перешел на правах аренды в Атлетико
Джонатан Дэвид продолжит карьеру в мадридском клубе.
Нападающий Ювентуса и сборной Канады Джонатан Дэвид пополнил состав мадридского Атлетико.
Как сообщает официальный сайт "матрасников", 26-летний игрок присоединился к команде на правах аренды, которая будет рассчитана до конца сезона-2026/27.
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Также соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа контракта канадского форварда за 25 миллионов евро.
Welcome to Atleti, Jonathan ❤️🤍 pic.twitter.com/OxOWrXvzi0— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2026
В прошлом сезоне Дэвид в составе Ювентуса сыграл 46 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и пятью ассистами.
Напомним, ранее Ювентус арендовал нападающего Ньюкасла.
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