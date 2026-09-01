Форвард Ювентуса перешел на правах аренды в Атлетико

Нападающий Ювентуса и сборной Канады Джонатан Дэвид пополнил состав мадридского Атлетико.

Как сообщает официальный сайт "матрасников", 26-летний игрок присоединился к команде на правах аренды, которая будет рассчитана до конца сезона-2026/27.

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Также соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа контракта канадского форварда за 25 миллионов евро.

Welcome to Atleti, Jonathan ❤️🤍 pic.twitter.com/OxOWrXvzi0 — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2026

В прошлом сезоне Дэвид в составе Ювентуса сыграл 46 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и пятью ассистами.

Напомним, ранее Ювентус арендовал нападающего Ньюкасла.

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