Хргович поднялся в рейтинге The Ring, Итаума потерял позиции

Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.

Новый чемпион мира по версии IBF Филип Хргович поднялся на четвертое место после победы над Мозесом Итаумой и завоевания титула. В то же время британский боксер потерял две позиции и опустился на восьмую строчку.

Читай также: "Нельзя боксировать как любитель": Хргович дал совет Итауме после своей победы

Первая тройка списка осталась без изменений. Первым номером рейтинга является чемпион WBO Даниэль Дюбуа, второе место занимает обладатель титула WBC Агит Кабайел, а на третьей позиции расположился экс-чемпион Тайсон Фьюри.

Поясом The Ring продолжает владеть украинец Александр Усик.

Рейтинг The Ring в супертяжелом весе:

Чемпион - Александр Усик

Даниэль Дюбуа Агит Кабайел Тайсон Фьюри Филип Хргович Фабио Уордли Фрэнк Санчес Эфе Аджагба Мозес Итаума Мурат Гассиев Джастис Хуни

📋 The Ring’s latest heavyweight rankings:



‼️ Filip Hrgovic moves up to the 4th spot after his victory over Moses Itauma to claim the IBF title 😤



Itauma fell two spots to #8 following the loss. pic.twitter.com/eDUCMyYcEs — Ring Magazine (@ringmagazine) August 31, 2026

Ранее сообщалось, что Итаума хотел провести незамедлительный реванш с Хрговичем, но промоутер призвал его не спешить с повторным боем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!