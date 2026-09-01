Хргович поднялся в рейтинге The Ring, Итаума потерял позиции
Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.
Новый чемпион мира по версии IBF Филип Хргович поднялся на четвертое место после победы над Мозесом Итаумой и завоевания титула. В то же время британский боксер потерял две позиции и опустился на восьмую строчку.
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Первая тройка списка осталась без изменений. Первым номером рейтинга является чемпион WBO Даниэль Дюбуа, второе место занимает обладатель титула WBC Агит Кабайел, а на третьей позиции расположился экс-чемпион Тайсон Фьюри.
Поясом The Ring продолжает владеть украинец Александр Усик.
Рейтинг The Ring в супертяжелом весе:
- Чемпион - Александр Усик
- Даниэль Дюбуа
- Агит Кабайел
- Тайсон Фьюри
- Филип Хргович
- Фабио Уордли
- Фрэнк Санчес
- Эфе Аджагба
- Мозес Итаума
- Мурат Гассиев
- Джастис Хуни
📋 The Ring’s latest heavyweight rankings:— Ring Magazine (@ringmagazine) August 31, 2026
‼️ Filip Hrgovic moves up to the 4th spot after his victory over Moses Itauma to claim the IBF title 😤
Itauma fell two spots to #8 following the loss. pic.twitter.com/eDUCMyYcEs
Ранее сообщалось, что Итаума хотел провести незамедлительный реванш с Хрговичем, но промоутер призвал его не спешить с повторным боем.
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