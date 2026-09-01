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Хргович поднялся в рейтинге The Ring, Итаума потерял позиции

Авторитетное издание представило обновленный список лучших супертяжеловесов.
Вчера, 22:55       Автор: Игорь Мищук
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.

Новый чемпион мира по версии IBF Филип Хргович поднялся на четвертое место после победы над Мозесом Итаумой и завоевания титула. В то же время британский боксер потерял две позиции и опустился на восьмую строчку.

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Первая тройка списка осталась без изменений. Первым номером рейтинга является чемпион WBO Даниэль Дюбуа, второе место занимает обладатель титула WBC Агит Кабайел, а на третьей позиции расположился экс-чемпион Тайсон Фьюри.

Поясом The Ring продолжает владеть украинец Александр Усик.

Рейтинг The Ring в супертяжелом весе:

  • Чемпион - Александр Усик
  1. Даниэль Дюбуа
  2. Агит Кабайел
  3. Тайсон Фьюри
  4. Филип Хргович
  5. Фабио Уордли
  6. Фрэнк Санчес
  7. Эфе Аджагба
  8. Мозес Итаума
  9. Мурат Гассиев
  10. Джастис Хуни

Ранее сообщалось, что Итаума хотел провести незамедлительный реванш с Хрговичем, но промоутер призвал его не спешить с повторным боем.

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