Стародубцева впервые в карьере преодолела стартовый раунд US Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №58) успешно стартовала на US Open-2026.

В первом круге Открытого чемпионата США украинка встречалась с представительницей Германии Эллой Зайдель (WTA №123) и одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

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Соперницы провели на корте 1 час 19 минут. Стародубцева за матч выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Это был второй очный матч теннисисток, а украинка удвоила свое преимущество над немкой в личных встречах.

Также украинская теннисистка впервые в карьере вышла во второй круг US Open.

US Open-2026

Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Элла Зайдель (Германия) 6:2, 6:2

Следующей соперницей Стародубцевой станет победительница матча между Марией Саккари из Греции и Робин Монтгомери из США.

Напомним, ранее Элина Свитолина одержала разгромную победу в стартовом матче US Open-2026.

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