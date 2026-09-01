iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Комо усилился нападающим сборной Италии

Мойзе Кин сменил клуб в Серии А.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Мойзе Кин / Como1907
Мойзе Кин / Como1907

Нападающий Фиорентины и сборной Италии Мойзе Кин перешел в Комо.

О подписании 26-летнего футболиста сообщает официальный сайт клуба.

Читай также: Защитник Челси перешел в итальянский клуб

Итальянский форвард присоединился к своей новой команде на правах годичной аренды с обязательством выкупа, за которую Комо заплатил 5 миллионов евро.

Сумма будущего полноценного трансфера должна составить 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

В прошлом сезоне Кин провел в составе Фиорентины во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее Комо также подписал полузащитника Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы фиорентина мойзе кин Комо

Статьи по теме

Мудрик официально сменил клуб в АПЛ Мудрик официально сменил клуб в АПЛ
Манчестер Сити объявил о подписании вингера Эвертона Манчестер Сити объявил о подписании вингера Эвертона
Форвард Ювентуса перешел на правах аренды в Атлетико Форвард Ювентуса перешел на правах аренды в Атлетико
Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Буковина - Динамо закроет тур УПЛ, поединки Арсенала, Барселоны, Ромы, Болоньи, Бенфики
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Мудрик официально сменил клуб в АПЛ
Вчера, 23:55
Европа23:55
Манчестер Сити объявил о подписании вингера Эвертона
Теннис23:28
Стародубцева впервые в карьере преодолела стартовый раунд US Open
Бокс22:55
Хргович поднялся в рейтинге The Ring, Итаума потерял позиции
Европа22:27
Форвард Ювентуса перешел на правах аренды в Атлетико
Европа21:58
Комо усилился нападающим сборной Италии
Европа21:35
Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла
Европа20:59
Малиновский и Батагов получат нового тренера в Трабзонспоре
Европа20:25
Динамо получило первого соперника в Юношеской лиге УЕФА
Европа19:26
Манчестер Сити повторит трансферный рекорд АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK