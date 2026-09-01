Комо усилился нападающим сборной Италии

Мойзе Кин сменил клуб в Серии А.

Нападающий Фиорентины и сборной Италии Мойзе Кин перешел в Комо.

О подписании 26-летнего футболиста сообщает официальный сайт клуба.

Читай также: Защитник Челси перешел в итальянский клуб

Итальянский форвард присоединился к своей новой команде на правах годичной аренды с обязательством выкупа, за которую Комо заплатил 5 миллионов евро.

Сумма будущего полноценного трансфера должна составить 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Italian international forward Moise Kean from @acffiorentina on an initial loan, with an obligation to make the move permanent.



Official statement ➡️ https://t.co/PJKnFXS9Xp pic.twitter.com/4F30ROYFUT — Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026

В прошлом сезоне Кин провел в составе Фиорентины во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее Комо также подписал полузащитника Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!