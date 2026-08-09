Защитник Челси перешел в итальянский клуб

Защитник Челси Трево Чалоба продолжит карьеру в Серии А, пополнив состав Комо.

О переходе 27-летнего футболиста сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Английский центрбек заключил с Комо контракт, рассчитанный до июня 2031 года.

Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро. Также лондонский клуб сможет рассчитывать на шесть миллионов евро в виде бонусов и процент от последующей перепродажи игрока.

Como 1907 is delighted to announce the permanent signing of England international defender Trevoh Chalobah from @ChelseaFC. The 27-year-old has signed a contract until 2031.



Read the official statement ➡️ https://t.co/yT8jxZku2j pic.twitter.com/HtWImIbXAf — Como1907 (@Como_1907) August 9, 2026

Чалоба является воспитанником Челси. В прошлом сезоне защитник провел в составе лондонской команды 47 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Челси подписал защитника сборной Франции.

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