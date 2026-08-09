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Футбол

Защитник Челси перешел в итальянский клуб

Комо объявил о подписании Трево Чалобы.
Вчера, 23:45       Автор: Игорь Мищук
Трево Чалоба / Como1907
Трево Чалоба / Como1907

Защитник Челси Трево Чалоба продолжит карьеру в Серии А, пополнив состав Комо.

О переходе 27-летнего футболиста сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Английский центрбек заключил с Комо контракт, рассчитанный до июня 2031 года.

Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро. Также лондонский клуб сможет рассчитывать на шесть миллионов евро в виде бонусов и процент от последующей перепродажи игрока.

Чалоба является воспитанником Челси. В прошлом сезоне защитник провел в составе лондонской команды 47 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Челси подписал защитника сборной Франции.

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