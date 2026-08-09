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Мудрик может снова покинуть Челси

Украинец может попасть под чистку состава.
Сегодня, 10:48       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Челси продолжает сокращать состав перед стартом нового сезона.

В числе игроков, чьё будущее остаётся неопределённым, оказался украинский вингер Михаил Мудрик.

По информации Фабрицио Романо, у 25-летнего футболиста уже есть варианты для продолжения карьеры в аренде.

Лондонцы готовы рассмотреть временный уход украинца, параллельно решая вопросы по другим игрокам.

К слову, Манчестер Сити не будет делать скидку Барселоне за Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Фабрицио Романо

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Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

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