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Футбол

Челси договорился о подписании испанского защитника

Пеп Чаваррия сменит Райо Вальекано на лондонский клуб.
Сегодня, 10:43       Автор: Игорь Мищук
Пеп Чаваррия / Getty Images
Пеп Чаваррия / Getty Images

Защитника Райо Вальекано Пеп Чаваррия в ближайшее время должен стать игроком Челси.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "синие" достигли договоренности с испанским клубом о подписании 28-летнего футболиста.

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По информации источника, сумма трансфера должна составить 19 миллионов евро, а еще на два миллиона евро Райо Вальекано сможет рассчитывать в качестве бонусов.

Испанский защитник вскоре должен отправиться в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с лондонским клубом.

В минувшем сезоне Чаваррия провел за Райо Вальекано 44 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее Челси объявил о подписании опытного английского хавбека.

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