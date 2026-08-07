Челси договорился о подписании испанского защитника
Защитника Райо Вальекано Пеп Чаваррия в ближайшее время должен стать игроком Челси.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "синие" достигли договоренности с испанским клубом о подписании 28-летнего футболиста.
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По информации источника, сумма трансфера должна составить 19 миллионов евро, а еще на два миллиона евро Райо Вальекано сможет рассчитывать в качестве бонусов.
Испанский защитник вскоре должен отправиться в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с лондонским клубом.
В минувшем сезоне Чаваррия провел за Райо Вальекано 44 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.
Ранее Челси объявил о подписании опытного английского хавбека.
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