China Open: анонс турнира – сможет ли кто-нибудь противостоять Трампу?

ISPORT в преддверии старта рейтингового турнира в Китае рассказывает самое интересное, что нужно знать.

В субботу, 8 августа, стартует второй рейтинговый турнир сезона, China Open, который продлится до 16 августа.

Формат и призовой фонд турнира

По формату турнира представители топ-16 мирового рейтинга автоматически вышли в основную стадию, которая начинается с 1/16 финала. К ним присоединились шестнадцать победителей квалификации.

Все матчи турнира, кроме финала, пройдут в формате best of 11, а решающий матч завершится, когда один из игроков выиграет десять фреймов.

Игроки будут бороться за призовой фонд в размере £1,205,000, а распределение призовых в основной стадии выглядит следующим образом:

Победитель — £250,000

Финалист — £100,000

Полуфиналисты — £50,000

Четвертьфиналисты — £25,000

Участники 1/8 финала — £15,000

Участники 1/16 финала — £10,000

Лучший брейк — £15,000

Источник: Getty Images

История турнира

Этот турнир берет свое начало еще в 1985 году, хотя тогда он назывался China Masters и был первым профессиональным снукерным соревнованием на территории Китая. В том году участие принимали всего четыре игрока, а победу одержал Стив Дэвис.

В следующем году турнир выиграл Терри Гриффитс, после чего соревнование исчезло из календаря на десять лет. В 1996 году оно вернулось в снукерный календарь, однако представляло собой турнир, в котором преимущественно участвовали малоизвестные сегодня игроки.

С 1999 года турнир носит название China Open и получил статус рейтингового. После этого рекордсменами по количеству завоеванных титулов стали Марк Селби и Марк Уильямс, которые по три раза выигрывали China Open.

Марк Селби / Источник: Getty Images

Действующим чемпионом остается Нил Робертсон, который удерживает этот титул с 2019 года, когда был сыгран последний на данный момент турнир. После этого China Open был поставлен на паузу сначала из-за пандемии COVID-19, а затем его место в календаре заняли Wuhan Open и Xi'an Grand Prix.

Лидерство в мировом рейтинге

Это тема, которая будет сопровождать снукер на протяжении всего сезона.

Следующая неделя станет 103-й подряд, когда лидером мирового рейтинга является Джадд Трамп. 23 августа у британца будут списаны 500,000 рейтинговых очков за победу на Saudi Arabia Masters 2024, после которой он и возглавил мировой рейтинг.

До этого момента, кроме China Open, турниров не будет, поэтому запас очков необходимо создавать уже сейчас. Чтобы гарантированно сохранить лидерство, Трампу необходимо выиграть турнир.

Существует и другой вариант, при котором он останется первым даже в случае поражения в финале, однако для этого Чжао Синьтун и Нил Робертсон должны вылететь уже на стадии 1/16 финала.

Чжао Синьтун является главным претендентом на первое место мирового рейтинга, если не после China Open, то после одного из следующих турниров. До чемпионата мира у него не будут списываться рейтинговые очки, поскольку два сезона назад он еще выступал в статусе любителя и только возвращался в профессиональный снукер после дисквалификации за договорные матчи.

Фавориты турнира

На прошлой неделе мы впервые в новом сезоне увидели представителей топ-16 мирового рейтинга на турнире Shanghai Masters. Лучше всех проявил себя Джадд Трамп, который выиграл турнир, не испытав серьезных проблем ни с одним соперником.

Если за неделю Трамп не растерял свою форму, то победить его будет чрезвычайно сложно. Дополнительной мотивацией для Джадда станет борьба за первую строчку мирового рейтинга, о которой говорилось в предыдущем разделе.

Джадд Трамп / Источник: Getty Images

Также нельзя сбрасывать со счетов финалиста Shanghai Masters Кайрена Уилсона. В его игре были ошибки, однако в Шанхае он продемонстрировал характер и не раз одерживал волевые победы. Такого Кайрена не приходилось видеть со времен его победы на чемпионате мира 2024 года.

Уилсон также испытывает проблемы с рейтингом и к концу сезона рискует покинуть топ-16, что вынудит его проходить квалификацию на чемпионат мира. Поэтому вполне возможно повторение финала на двух турнирах подряд.

Нельзя не отнести к фаворитам China Open и Марка Селби. Он является лидером практически по всем ключевым показателям турнира: наибольшее количество титулов, наибольшее количество сенчури, наибольшее число сыгранных матчей и лучший процент побед. На China Open у Марка традиционно все складывается успешно, поэтому он будет третьим фаворитом турнира.

Темная лошадка

Если к фаворитам мы отнесли трех представителей Англии, то темной лошадкой станет именно китайский снукерист.

Чжао Синьтун, У Ицзэ и Чжан Анда — игроки, которые вполне способны выиграть турнир, и это не станет сенсацией.

А вот Чан Бинью не рассматривается как реальный претендент на титул, однако способен удивить всех. На старте сезона он показывает хорошую игру и уже прошел четыре квалификации из пяти.

Он является лидером сезона по количеству сенчури, оформив уже 15 сотенных серий. Кроме того, Чан выполнял серии в 50 и более очков в 62% сыгранных фреймов, то есть практически каждая выигранная им партия сопровождалась крупной серией.

У него есть все задатки, чтобы стать игроком топ-16. Более того, он уже мог бы находиться среди сильнейших, если бы не тот самый скандал с договорными матчами и последовавшая двухлетняя дисквалификация.

Прогноз на победителя турнира: Джадд Трамп.

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