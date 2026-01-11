The Masters. Анонс турнира серии Тройной короны

Лучшие снукеристы мира сойдутся за столом в Лондоне, чтобы определить победителя одного из культовых турниров мира.

Дата проведения: 11-18 января

Место проведения: Alexandra Palace, Лондон

Призовой фонд: £1'015'000

Статус турнира: нерейтинговый, турнир Тройной короны

Действующий чемпион: Шон Мерфи

История турнира

Впервые турнир состоялся в 1975 году, что делает его вторым действующим старейшим профессиональным турниром после Чемпионата мира. В том году победителем стал Джон Спенсер, обыгравший Рэя Риардона на дополнительном черном шаре в решающем фрейме.

В 1984 году канадец Кирк Стивенс сделал первый максимум на Masters, ставший всего третьим в истории снукера. Кроме него идеальным брейком на турнире в разные годы отмечались Дин Джуньху (дважды), Марк Фу, Марк Аллен и Шон Мерфи.

В 2012 году турнир переносят на культовую Alexandra Palace в Лондоне, где он проходит в настоящее время. В 2016 году турнир был назван в честь Пола Хантера, трижды в карьере выигрывавшего Masters, а в 2006 году в возрасте 27 лет умер от рака.

Формат и призовые

На турнире традиционно играют шестнадцать лучших игроков мирового рейтинга. В этом году по медицинским причинам снялся Ронни О'Салливан, которого заменит семнадцатый в рейтинге Крис Уэйклин.

Все матчи турнира в финал проходят в формате до шести выигранных фреймов одним из снукеристов, а решающий – до десяти.

Призовой фонд второй год будет составлять £1'015'000.Каждый участник обеспечил себе доход в £25'000, участники четвертьфиналов заработают £40'000, а полуфиналисты – £75'000. Проигравший в полуфинале игрок получит утешительный приз в виде чека на £140'000, а победитель станет богаче на £350'000.

За лучший брейк турнира установлен бонус в размере £15'000. Также в этом сезоне снова есть мотивация в £147,000 для игрока, который сделает два максимума на турнирах Тройной короны. Пока среди претендентов на эти деньги Лиам Пуллен и Чан Бинью, сделавшие максимум в квалификации UK Championship, но на Masters они не сыграют.

Претенденты

Нынешний сезон выходит одним из самых непредсказуемых в истории, только Марк Селби смог выиграть два чемпионских титула. Поэтому прогнозировать победителя на Masters, где собраны лучшие игроки, трудно, но попробую.

В этот раз на турнире сыграют сразу пять китайских снукеристов, что является рекордным количеством. Двое из них уже выигрывали турнир в этом сезоне – Сяо Гуодун в Ухане, а Ву Ицзе на International Championship, ставший для него первым профессиональным титулом. Очень показательно, что оба турнира проходили в Китае, где помогают домашние стены.

Несмотря на участие в турнире Дина Джуньху и Чжао Синьтуна, именно Ву и Сяо имеют лучшую форму и больше шансов на успех среди представителей Китая.

Очень хотелось бы отнести к соискателям Джона Хиггинса, для которого этот турнир может стать лебединой песней в его карьере. Джон не пропустил ни одного турнира Masters с 1995 года, то есть это будет уже 32-е участие подряд.

Теперь к основным претендентам. Защищать титул будет Шон Мерфи и шансы у него на это очень высоки. Пока защитить титул смогли только четверо снукеристов и Мерфи может присоединиться в этом списке к Торнбурну, Хендри, Хантеру и О'Салливану. В этом сезоне Мерфи одержала уже одну победу на British Open.

Джадд Трамп по инерции относится к фаворитам каждого турнира. В 2025 году Трамп не выиграл ни одного турнира, такое произошло впервые с 2013 года.

Вообще, в сезоне Джадд демонстрирует неплохую игру, но на каждом турнире выпадает в одном матче, чем его оппоненты и пользуются. На Masters нужно выиграть всего четыре матча и это вполне по силам Трампу.

Ну и главный претендент – Марк Селби. Просто самый лучший игрок первой половины сезона, стабильный уровень игры, стабильные результаты.

