Клуб украинца продлил контракт с главным тренером

Кит Эндрюс подписал шестилетнее соглашение с Брентфордом.
Вчера, 23:37       Автор: Андрей Безуглый
Кит Эндрюс / Getty Images
Кит Эндрюс / Getty Images

Брентфорд объявил о новом контракте с Китом Эндрюсом.

Напомним, что Эндрюс ранее входил в тренерский штаб Томаса Франка, а после его ухода возглавил команду.

Под его руководством Брентфорд занимает седьмую строчку в АПЛ после 27-ти туров. А также сыграет в 1/8 финала Кубка Англии/

Предыдущий контракт тренера был рассчитан на три года, теперь же "пчелы" продлили специалиста на шесть лет.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер Ла Лиги назначил нового главного тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кит Эндрюс

