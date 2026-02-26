Клуб украинца продлил контракт с главным тренером

Брентфорд объявил о новом контракте с Китом Эндрюсом.

Напомним, что Эндрюс ранее входил в тренерский штаб Томаса Франка, а после его ухода возглавил команду.

Под его руководством Брентфорд занимает седьмую строчку в АПЛ после 27-ти туров. А также сыграет в 1/8 финала Кубка Англии/

Предыдущий контракт тренера был рассчитан на три года, теперь же "пчелы" продлили специалиста на шесть лет.

