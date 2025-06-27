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Футбол

Брентфорд Ярмолюка получил нового тренера

Кит Эндрюс получит первый опыт в роли главного героя.
Сегодня, 18:18       Автор: Василий Медвидь
Кит Эндрюс / Getty Images
Кит Эндрюс / Getty Images

Брентфорд, за который выступает Егор Ярмолюк, определился с новым тренером.

Как сообщает пресс-служба «пчел», средняка АПЛ возглавил 42-летний специалист Кит Эндрюс. Детали контракта ирландца неизвестны.

Эндрюс знаком с клубом изнутри, поскольку один сезон проработал в структуре Брентфорда тренером по стандартным положениям.

Также он был ассистентом главного тренера в сборной Ирландии и в МК Донс.

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, продлил контракт с легендой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК Кит Эндрюс

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