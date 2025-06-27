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Футбол

Эвертон объявил о продлении контракта с легендарным игроком

Шеймус Коулман продолжит выступления за "ирисок".
Сегодня, 17:56       Автор: Василий Медвидь
Шеймус Коулман / Getty Images
Шеймус Коулман / Getty Images

Английский Эвертон объявил об обновлении контракта с легендарным игроком.

Как сообщает пресс-служба «ирисок», новое соглашение с мерсисайдцами подписал Шеймус Коулман. Ирландец будет выступать за свой клуб еще один сезон.

Для Коулмана следующая кампания станет 17-й в футболке английского коллектива. За все время Шеймус провел 428 матчей в клубе.

Напомним, что также Эвертон близок к продлению контракта с лидером клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Шеймус Коулман

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