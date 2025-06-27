Эвертон Миколенко провел переговоры о новом контракте с лидером клуба

Джаррад Брантвейт может остаться в состоянии «ирисок».

Английский Эвертон настроен оставить в своем составе лидера команды Джаррада Брантвейта.

Как сообщает Sky Sports, «ириски» начали переговоры с английским центрбеком о новом контракте. Стороны продвигаются к заключению соглашения.

Обновленные условия сотрудничества неизвестны. Действующее соглашение между сторонами действительно до 2027 года с пунктом автоматического продления при определенных условиях до 2028 года.

В сезоне-2024/25 Джаррад провел 32 матча, в которых забил 1 гол.

В услугах Брантвейта летом прошлого года был заинтересован МЮ. 23-летний англичанин продолжает находиться на радаре ведущих клубов Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что АПЛ обновит формат телетрансляции.

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