"Не можем быть довольны": Туран выразил разочарование поражением от Интера

Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал минимальное поражение от Интера (0:1) в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

Наставник "горняков" считает, что команда могла рассчитывать на лучший результат в этом поединке.

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"Интер в некоторых аспектах сыграл лучше нас. Хочу поздравить Интер и Кристиана Киву. Нам нужно прибавлять в матчах против больших команд на больших стадионах.

Мы играли достаточно хорошо, чтобы набрать очки, поэтому разочарованы. Мы гордимся своей игрой, но не можем быть довольны результатом. С учетом того уровня, который мы показали, результат должен был быть лучше.

Некоторые из наших молодых игроков играли против своих кумиров. Они вынесут уроки из этого опыта и продолжат расти и совершенствоваться", - приводит слова Турана официальный сайт УЕФА.

Напомни, на ISPORT доступен обзор матча Интер - Шахтер (1:0).

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