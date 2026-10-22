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Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию обзор поединка украинской команды в главном еврокубке.
Сегодня, 00:50       Автор: Андрей Безуглый
Интер - Шахтер / Getty Images
Интер - Шахтер / Getty Images

В среду, 21 октября, Интер и Шахтер сыграли матч третьего тура Лиги чемпионов.

Команды по очереди атаковали в первом тайме, но так и разошлись нулями. Зато второй тайм оказался богат на события.

Алессандро Бастони глупо получил две желтые карточки за две минуты и покинул поле.

Однако именно в меньшинстве "нерадзурри" и добились успеха, забив единственный гол. Финальная осада Шахтера хоть и была неплохой, но результата не принесла.

Вашему вниманию видео всех голов матча  Интер - Шахтер в третьем туре Лиги чемпионов:

Интер - Шахтер 1:0
Гол: Аугусто, 77

Интер: Ж. Мартинес — Аугусто, Аканджи, Бастони — Спенс (Диуф, 59), Барелла, Чалханоглу (Зелински, 59), Сучич (Луис Энрике, 73), Димарко (Биссек, 59) — Бонни (Мхитарян, 75), М. Тюрам.

Шахтер: Ризник — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Педриньо(Назарина, 32), Очеретько (Изаки, 72), Марлон Гомес — Алиссон (Бруниньо, 83), Элиас (Траоре, 72), Мендоса (Невертон, 72).

Источник: MEGOGO

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Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов

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